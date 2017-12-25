Celtic'in Yıldız Futbolcusu Moussa Dembele'ye Premier Ligden Dev Teklif
Celtic formasıyla iyi bir sezon geçiren Fransız futbolcu Moussa Dembele için Premier Lig ekiplerinden Brighton 20 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic forması giyen Moussa Dembele'ye İngiltere Premier Lig'den talip var.
Sky Sports'un haberine göre Brighton Fransız oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yapacak. İki kulübün anlaşması bekleniyor.
CELTIC İLE 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
21 yaşındaki yıldız futbolcunun Celtic ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 19 maçta forma giyen Moussa Dembele, bu maçlarda toplam 8 gol atarken 3 de asist yaptı.
YORUMLAR (3)
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Etmez arkadaş bu demBele bu para etmez bunun değeri en fazla 5 milyon euro ederCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi oradan ya fener kim takip neCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENEVİN TAKİBİNDEYDİCevap Yaz Yayından Kaldır