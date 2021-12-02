Celtic - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Celtic - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Celtic - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic - Hearts bugün karşı karşıya gelecek. Peki Celtic-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic, evinde Hearts'ı konuk edecek. Celtic-Hearts bugün kozlarını paylaşacak. Futbolseverler,Celtic-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

CELTİC - HEARTSMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celtic-Hearts karşılaşması 2 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 22:45'te başlayacak. KarşılaşmaS Sport plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

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