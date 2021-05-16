Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olan Barcelona'nın ligde şampiyon olma şansı kalmadı

La Liga'da Barcelona, sahasında Celta Vigo'ya 2-1 mağlup oldu. Katalan ekibi bu sonucun ardından ligde son haftaya girilirken şampiyonluk şansını kaybetti. Barça, 2007/2008 sezonundan bu yana ilk kez ligde ilk 2'e giremedi.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yla karşılaştı. Katalanlar, konuk ekibe 2-1 mağlup olarak şampiyonluk için son fırsatını da kaçırdı.

3 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 38. ve 89. dakikalarda Miba attı. Ev sahibi Barcelona'nın tek sayısını ise 28. dakikada Lionel Messi kaydetti. Bu sonuçla birlikte 3 maçtır kazanamayan Barcelona, 76 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. galibiyetini ala Celta Vigo ise 53 puanla 8. sırada yer buldu. Barcelona, gelecek hafta Eibar deplasmanına çıkacak. Celta Vigo ise Real Betis'i konuk edecek.

07/08'DEN BERİ İLK KEZ

Barcelona, 2007/08 sezonundan itibaren ilk kez ilk 2 sıranın dışında kaldı.