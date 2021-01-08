Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
08.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:21
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Celta Vigo - Villarreal maçıdır. Peki Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Celta Vigo - Villarreal maçı 8 Ocak Cuma günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Celta Vigo - Villarreal maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Balaídos Stadyumu, Vigo'da oynanacak.