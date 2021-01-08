Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

08.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:21
Celta Vigo - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Celta Vigo - Villarreal maçıdır. Peki Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Celta Vigo - Villarreal maçı 8 Ocak Cuma günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Villarreal maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

CELTA VİGO - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Balaídos Stadyumu, Vigo'da oynanacak.

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