Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Disiplinsiz hareketleriyle adından söz ettiren Emre Mor'a ikinci bir şans veren Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, milli futbolcu için sezon kampında bir tane iyi söz söyleyen olmadığını itiraf etti. Garcia ayrıca, Emre'nin artık doğru yolu bulduğunu da dile getirdi.

Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, ilk 11'de şans bulan ve performansıyla tekrar göze giren Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Garcia, "Emre Mor'un Celta Vigo'ya ilk geldiği dönemi hatırlıyorum. Herkes onun ne kadar muhteşem bir yetenek olduğunu söylüyordu. Geçen 3 yılın ardından sürekli kiralık olarak gitti. Sakin olmak gerekiyor. Sezon başı kampına katılmadan önce kime sorsam, Emre Mor hakkında hep kötü şeyler söyledi. Hakkında 1 tane iyi şey söyleyen birine denk gelmedim. Ancak, Emre Mor ile konuştuktan sonra ona ikinci bir şans vermeye karar verdim." dedi.

"ONLARI ANLAMAYA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Oscar Garcia, "Pione Sisto'ya da benzer şekilde ikinci bir şans vermiştim. Farklı oyuncular ve farklı özellikleri var ama onları anlamaya çalışmak zorundayım. Onların da takım için neyin önemli olduğunu anlaması lazım. Kendin için değil takım için oynarsan doğru yolu bulmuş olursun." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Celta Vigo'nun yaz başında satılık listesine koyduğu ancak daha sonra sezon başı kampında gösterdiği performansla Oscar Garcia'nın gözüne giren 23 yaşındaki Emre Mor, Celta Vigo'nun tüm hazırlık maçlarında oynadı ve La Liga'nın ilk haftasında da maça ilk 11 başlayıp 85 dakika sahada kaldı.

13 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Emre Mor, 13 milyon euro bonservis karşılığında 2016 yazında Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu.