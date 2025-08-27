Celta Vigo Real Betis CANLI izleme linki var mı? Celta Vigo Real Betis maçı hangi kanalda?

Celta Vigo ile Real Betis arasında oynanacak bu zorlu müsabakanın yayın programı da belli oldu. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmanın hangi platform üzerinden naklen yayınlanacağını ve canlı izleme bağlantısına dair tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilecek.

CELTA VİGO REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da Celta Vigo ile Real Betis'in karşı karşıya geleceği müsabaka, S Sport Plus, İdman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; İdman TV, Azerspace 46E uydusu ve Türksat üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan yayınlanacak.

CELTA VİGO REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo ile Real Betis arasındaki kritik mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

CELTA VİGO REAL BETİS MAÇI SKOR BİLGİSİ

Celta Vigo ve Real Betis arasında oynanacak karşılaşma henüz başlamadı. Skor bilgileri maçın ilerleyen dakikalarında belli olacak.

CELTA VİGO REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu heyecan dolu La Liga mücadelesi, Vigo şehrinde bulunan Estadio de Balaídos Stadyumu'nda yapılacak.