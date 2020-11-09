Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi
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Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

09.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:52
Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

Milli futbolcular Emre Mor ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Oscar Garcia ile yollar ayrıldı. Vigo, Garcia yönetiminde çıktığı 9 lig maçında sadece 7 puan toplayabilmişti.

İspanyol ekibi Celta Vigo, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

9 MAÇTA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ

Bu sezon ise 9 maçta 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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