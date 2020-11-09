Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

Milli futbolcular Emre Mor ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Oscar Garcia ile yollar ayrıldı. Vigo, Garcia yönetiminde çıktığı 9 lig maçında sadece 7 puan toplayabilmişti.