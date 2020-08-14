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Celaliye'de bamya hasadı yapıldı

2020 yılını "Tarım Yılı" ilan Büyükçekmece Belediyesi, hasat dönemlerinde de çiftçiyi yalnız bırakmıyor.

Celaliye'de bamya hasadı yapıldı
14.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:15

2020 yılını "Tarım Yılı" ilan Büyükçekmece Belediyesi, hasat dönemlerinde de çiftçiyi yalnız bırakmıyor.

Büyükçekmece'nin Celaliye mahallesinde gerçekleştirilen bamyası hasadına katılan belediye meclis üyeleri Gülderen Başkan, Murat Erçağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı çiftçiler ile birlikte bamya topladı. Bamya hasadı sonrasında bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, "Büyükçekmece Belediyesi olarak 2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan ettik. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz yerel tarım ürünlerini markalaştırmak ve üretimi arttırarak bölgemize ekonomik ve sosyal katkıda bulunmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Belediyemiz çiftçilere ve tarıma ilgi duyan vatandaşlara her zaman için destek oluyor. Kumburgaz'daki eski belediye binamıza 'Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi' kuruyoruz. Üniversiteler işbirliğiyle başlattığımız tarım alanındaki eğitimlerimiz de devam edecek" dedi.

Tarıma elverişli arazileri değerlendirerek birçok ailenin gelir durumunu yükselten Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilçedeki tarımsal üretimin artması için vatandaşlara ve çiftçilere eğitim veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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