2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor

21.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Alman Deutsche Bank'tan kredi sağladı. İBB, Anadolu Yakası'ndaki kara yolu trafiğini rahatlatacak olan ve yapımı yaklaşık 2 yıl önce durdurulan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 26 Kasım Salı günü Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında düzenlenecek törenle, kazı çalışmasını yapacak tünel açma makinesi TBM tekrar tünele indirilecek. Tüneller ve 6 istasyonun peronları TBM ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. 2 istasyonun peron ve bilet holü ise komple aç-kapa yöntemi ile yapılacak.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY HATTININ DEVAMI

Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı'nın devam niteliğindeki Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

65 BİN YOLCU TAŞINACAK

10,9 km'lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve tam otomatik sürücüsüz metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak.

DEUTSCHE BANK'TAN KREDİ SAĞLANDI

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından çalışmalar durdurulmuş, Mart 2018'de tekrar başlatılmıştı. Ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de inşaat tekrar durmak zorunda kalmıştı. Metro hattında yapılan fiziki imalat oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde.

FRANSIZLAR DA KREDİ VERMİŞTİ

Reuters'ta yer alan habere göre Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD), Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon euro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı. (Sözcü)