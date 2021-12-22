Çekmeköy 'En Uzun Gece' koşusuna ev sahipliği yaptı

Çekmeköy Taşdelen Ormanı'nda düzenlenen 'En Uzun Gece-Koş ya da Pedalla' (Longest Night/ Run or Ride) maratonunda sporcular yağmur ve soğuk havaya rağmen hem koştu hem de bisiklet sürdü. Farklı etaplarda düzenlenen yarışmalarda sporcuların gece karanlığında sergiledikleri performans nefes kesti.

Yılın en uzun gecesi Çekmeköy'de macera dolu bir yarışla geçti. Çekmeköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, yüzlerce sporcunun katıldığı "En Uzun Gece - Koş ya da Pedalla" yarışına bu yıl da Taşdelen Mesire Alanı ev sahipliği yaptı. Koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eşzamanlı olarak gerçekleşen yarış; 'koşu 8 kilometre', 'koşu 20 kilometre', 'ultra maraton 45 kilometre' ve 'bisiklet 30 kilometre' olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşti. Çekmeköy'ün karanlık ormanında başlarına ve ayak bileklerine taktıkları ışıklarla yollarını bulmaya çalışan yarışmacılara her 100 metrede bir asılan fosforlu bezler yön gösterdi. Yarışmacılara belirli aralıklarda bulunan kontrol noktalarında yiyecek ve içecek takviyesi yapıldı.

Soğuk havanın yanı sıra zorlu parkurda mücadele eden sporcular başlangıç alanında kurulan alanda doyasıya eğlendi. Sporcular, yakılan ateş etrafında ısınırken, sıcak çaylarını yudumlayıp bando eşliğinde dans edip güzel bir akşam geçirdi.

Yağmur ve soğuk havaya rağmen maratona katılan Buket Demirci, "Ben 30 kilometrelik bisiklet sürüşüne katılacağım. Bir buçuk ay öncesinden yazıldım. Kar yağsa da yağmur yağsa da katılacağım dedim ve bu akşam buradayım. Merakla bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve bu organizasyonların devamını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL