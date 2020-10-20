Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü

İngiliz devi Chelsea, bir yıl önce futbol kariyerini noktalayan eski kalecisi Petr Cech'i koronavirüs salgını nedeniyle 25 kişilik kadrosuna dahil etti.

Çekya'nın efsane kalecisi Petr Cech, eski takımı Chelsea ile 1 yıl aranın ardından futbola dönüş yaptı. Maviler, 38 yaşındaki kaleciyi 25 kişilik kadroda yer verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Cech'in kadaroda yer almasının sebebi olarak koronavirüsten doğabilecek acil durum olarak açıklandı.

11 YIL CHELSEA'DE OYNAMIŞTI

2019 yılında futbolu bırakan Petr Cech, son olarak İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giymişti. Çek kaleci, 2004-2015 yılları olmak üzere 11 yıl Chelsea'nin kalesini korudu.