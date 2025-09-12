Cedi Osman kimdir, Cedi Osman kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Cedi Osman, Türk profesyonel basketbolunun son yıllardaki en başarılı ve tanınan isimlerinden biridir. 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'nın Ohrid kentinde dünyaya gelen Cedi, küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle dikkat çekmiştir. Annesi Boşnak, babası ise Türk kökenlidir. Bu kültürel çeşitlilik, onun hem Balkan hem de Türk kültürlerinden izler taşıyan çok yönlü bir karakter geliştirmesine katkı sağlamıştır.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

2015 NBA Draft'ında Minnesota Timberwolves tarafından 31. sıradan seçilen Cedi Osman'ın hakları daha sonra Cleveland Cavaliers'a geçti. Osman, 2017 yılında Cavaliers ile resmi sözleşme imzalayarak NBA kariyerine başladı. LeBron James gibi yıldızlarla aynı takımda oynama fırsatı buldu ve zamanla takımın önemli rotasyon oyuncularından biri haline geldi.

NBA'deki istikrarlı performansı, onun Türk basketbolunun uluslararası alanda tanınan yüzlerinden biri olmasını sağladı. Cleveland Cavaliers formasıyla gösterdiği mücadeleci oyun tarzı, enerjik savunması ve takım oyununa katkısıyla taraftarların sevgisini kazandı. Ayrıca Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da uzun yıllardır forma giyerek ülkesini Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil etmektedir. Milli takımdaki liderliği ve tecrübesiyle genç oyunculara örnek olmaktadır.

CEDİ OSMAN KAÇ YAŞINDA?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Henüz genç sayılabilecek yaşta olmasına rağmen uzun yıllardır profesyonel basketbol oynadığı için oldukça tecrübeli bir sporcu konumundadır. Bu durum, onun sahadaki olgun oyun tarzını ve liderlik vasıflarını güçlendirmiştir.

30 yaşındaki Osman, hem fiziksel hem de mental açıdan kariyerinin en olgun dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu yaş, birçok basketbolcu için performansın zirve yaptığı dönem olarak kabul edilir ve Cedi de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmektedir.

CEDİ OSMAN EVLİ Mİ?

Evet, Cedi Osman evlidir. Ünlü basketbolcu, 2022 yılında oyuncu Ebru Şahin ile dünyaevine girmiştir. Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biri olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın evliliği, magazin dünyasında da büyük ilgi görmüştür. Çift, sade ve şık bir düğünle hayatlarını birleştirmiş ve o günden bu yana mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında anılmaktadır.

Evliliklerinin ardından sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflar ve destek mesajları, ikilinin güçlü bağını göstermektedir. Hem spor hem de sanat dünyasının popüler isimlerinden olmaları, onları kamuoyunun yakından takip ettiği bir çift haline getirmiştir.

CEDİ OSMAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Cedi Osman ile Ebru Şahin çiftinin bir erkek çocukları bulunmaktadır. 2023 yılında dünyaya gelen çocukları, çiftin aile hayatına ayrı bir mutluluk katmıştır. Cedi Osman, yoğun basketbol kariyerine rağmen ailesine vakit ayırmaya özen göstermekte ve baba olduktan sonra daha da sorumluluk sahibi bir duruş sergilemektedir.

Çocuğunun doğumunun ardından Osman, çeşitli röportajlarda baba olmanın hayatındaki en özel ve anlamlı deneyim olduğunu dile getirmiştir. Bu açıklamalar, onun hem saha içindeki hem de saha dışındaki karakterinin ne kadar dengeli ve aile odaklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Cedi Osman, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli sporculardan biri olarak kariyerini hem NBA'de hem de milli takımda başarıyla sürdürmektedir. 30 yaşındaki Osman, hem sahadaki performansı hem de örnek aile hayatıyla dikkat çekmektedir. Ebru Şahin ile mutlu bir evliliği bulunan Osman'ın bir de erkek çocuğu vardır.