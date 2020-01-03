Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

03.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:00

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu. Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı. Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.

NBA'de dün gece oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112

Kaynak: DHA