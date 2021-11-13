Cebelitarık maçının yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan Norveç itirafı: Yendiler zannettim

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in Letonya'ya puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti. Karşılaşma sonunda asistleriyle fark yaratan Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"ONUN SAYESİNDE GEREKENİ YAPTIM"

"Sonuç olarak Şenol (Güneş) hocamız zamanında ilk defa mili takıma gelmiştim. İlk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim diyebilirim. Oyuna ilk girdiğimde adapte olmam gerekiyordu. O yüzden geride bekledim. Kenan (Koçak) hoca atağa çıkmamı söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum.

"MEĞER 0-0 BİTMİŞ"

Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, "İleri git." diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş. Ayaklarımız yere basıp, sakin bir şekilde Karadağ maçını da kazanmak istiyoruz.

"HEPİMİZ ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ"

İçerisi çok güzeldi. Abdülkadir Ömür ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onunla eğlendik, en iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. İnşallah aynı şeklide devam eder.

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