Cebelitarık maçının yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan Norveç itirafı: Yendiler zannettim
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Bu sonuçla grubunda 2. sıraya yükselen A Milli Takım'da 2 asistle skora büyük katkı veren Rıdvan Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Norveç'in golünün iptal edildiğini sonradan öğrendiğini söyleyen genç futbolcu, "Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, 'İleri git' diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş" dedi.
2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in Letonya'ya puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti. Karşılaşma sonunda asistleriyle fark yaratan Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Sonuç olarak Şenol (Güneş) hocamız zamanında ilk defa mili takıma gelmiştim. İlk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim diyebilirim. Oyuna ilk girdiğimde adapte olmam gerekiyordu. O yüzden geride bekledim. Kenan (Koçak) hoca atağa çıkmamı söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum.
Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, "İleri git." diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş. Ayaklarımız yere basıp, sakin bir şekilde Karadağ maçını da kazanmak istiyoruz.
İçerisi çok güzeldi. Abdülkadir Ömür ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onunla eğlendik, en iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. İnşallah aynı şeklide devam eder.
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