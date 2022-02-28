ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turu eşleşmesinin rövanşında Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor.

Turuncu-lacivertliler, Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Turnike atarak ısındıktan sonra taktik çalışan Mersin ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlendi.

2 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mersin temsilcisi Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanan ilk karşılaşmayı 19 sayı farkla 67-86 kazanmıştı. Ukrayna temsilcisinin şu an Bulgaristan'da olduğu ve karşılaşma için Mersin'e geleceği bildirildi.