Çaykur Rizesporlu Tunay Torun: "Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum" Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Tunay Torun, yaklaşık üç yıl aranın ardından gol atmış olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Tunay Torun, yaklaşık üç yıl aranın ardından gol atmış olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Gurbetçi oyuncu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında Muslera ve Andona'nin sakatlanmasına büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Kaynak: AA