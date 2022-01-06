Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.


Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

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