Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

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Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun getirildi. Ankara'da bugün bir araya gelen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile Bülent Uygun her konuda anlaştı. Taraflar el sıkışıp projeleri konuşurken resmi imzanın pazartesi günü Rize'de atılması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

"RESMİ İMZALARI YARIN RİZE'DE ATACAĞIZ"

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız" diye konuştu.

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Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti. Son olarak Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, 4 Temmuz 2020'de görevinden ayrılmıştı