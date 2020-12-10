Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Göztepe'nin önemli silahlarını kapatarak, onları yenip yeni bir seri başlatmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Stjepan Tomas, "Göztepe maçından 3 puan alarak yeni seri yakalamak istiyoruz. Zaten ligde 2 maç kazanınca üst sıralara çıkıyorsun. Biz de 2 maç kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Göztepe maçında onların önemli silahlarını kapatırsak puanlar alacağız" dedi.

"GOL YEMEDEN KAZANMAK İSTİYORUZ"

Geniş bir kadroya ve iyi oyunculara sahip olduklarını belirten Tomas, "Boldrin bizim takım için önemli bir oyuncu. Karagümrük maçında olmaması bizi etkiledi. Bu maç bizimle olacak. Bazı eksiklerimiz var. Remy'nin durumu yarın belli olacak. Baiano ve Abdullah Durak sakat ama geniş kadroya sahibiz. Oyuncularımız hazır, cumartesi günü sahaya çıkacak tüm oyuncular bütün enerjisini verecek. Biz çok basit goller yedik. Bireysel hatalarımızda oluyor. Onu da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta gol yemeden kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU