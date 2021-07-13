Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, genç milli defans oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, genç milli defans oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul'da gerçekleştirilen ve kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da hazır bulunduğu törende 4 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor'da oynadığı hatırlatılarak, "Seyfettin Anıl Yaşar'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can İlyas Tetik Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 22:14:51. #1.16#

title