Çaykur Rizespor, Mustafa Pektemek'in Transferi İçin Teklifte Bulundu

Beşiktaş'ta yönetim bu sezon 7. yılını geçiren Mustafa Pektemek'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. 30 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında transfer listesine koymayı planlayan Siyah-Beyazlılar'a, jet teklif geldi!

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rizespor'un deneyimli golcü için menajerler aracılığıyla Kara Kartal'a transfer önerisinde bulunduğu ifade edildi.

TAKIMIN BAŞINDA OKAN BURUK VAR

Çaykur Rizespor'un başında teknik direktör Okan Buruk bulunurken, Karadeniz temsilcisi topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Öte yandan 30 yaşındaki Mustafa Pektemek ise bu sezon 4 lig maçında 2 gol ile oynadı. Bu golleri de Rizespor'a attı.