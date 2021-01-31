Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, G.Saray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Pelkas'ın son durumu belli oldu. Arka adalesinde yırtık tespit edilen ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Yunan futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.