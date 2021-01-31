Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, G.Saray derbisinde forma giyemeyecek
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Pelkas'ın son durumu belli oldu. Arka adalesinde yırtık tespit edilen ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Yunan futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sakatlık yaşamıştı.
Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan futbolcunun MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yıldız futbolcunun sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. Pelkas'ın Galatasaray derbisinde oynaması mümkün görünmüyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.