Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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