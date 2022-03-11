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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile çarşamba günü gittiği kentte, karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen son antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile süren antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, maç saatini beklemeye başladı.Sakatlığı bulunan Umar kafileye dahil edilmezken, Gökhan Gönül'ün oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.


Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Kasımpaşa, Rizespor, Spor, Haberler

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