Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi
19.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:27
Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.
Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.
Çaykur Rizespor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU