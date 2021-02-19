Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi

Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.

Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU