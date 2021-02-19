Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi

19.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:27
Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi

Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi.

Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi. 

Çaykur Rizespor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Jovancic'i kiralık gönderdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:27:44. #1.16#
title