Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 1-0 öne geçse de mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor'un golünü 5. dakikada Milan Skoda kaydetti. Karadeniz ekibinin 34 yaşındaki Çekyalı ismi Skoda, son 5 lig maçında 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Gençlerbirliği'nin tek golü 64. dakikada Soner Dikmen'den geldi. Soner Dikmen, Başkent ekibinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
2 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Evindeki 2 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 16 puana ulaştı.
Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırlayacak.