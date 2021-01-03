Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı
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Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı

03.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:33
Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 1-0 öne geçse de mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor'un golünü 5. dakikada Milan Skoda kaydetti. Karadeniz ekibinin 34 yaşındaki Çekyalı ismi Skoda, son 5 lig maçında 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Gençlerbirliği'nin tek golü 64. dakikada Soner Dikmen'den geldi. Soner Dikmen, Başkent ekibinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

2 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Evindeki 2 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 16 puana ulaştı.

Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırlayacak.

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