Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Galatasaray maçında ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu ile antrenmanı sürdürürken, diğer futbolcular top kapmaca ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.Ligin ilk yarısında yeşil-mavili takım deplasmanda karşılaştığı GZT Giresunspor karşısında 2-0 mağlup olmuştu.