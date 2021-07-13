Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı
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Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcunun bu hafta resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımla yollarını ayırdı. 35 yaşındaki futbolcunun kariyerine Çaykur Rizespor'da devam edeceği ifade edildi.

BU HAFTA İMZAYI ATACAK

TRT Spor'un haberine göre, Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı. Deneyimli sağ bekin bu hafta yeni kulübüne imzayı atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı
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