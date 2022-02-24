Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil mavili ekip Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında deplasmanda 27 Şubat Pazar günü saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman iki grup halinde yapılan çift kale maç ile son buldu. Gökhan Akkan, Aminu Umar ve Cemali Sertel takımdan ayrı çalıştı.