Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, ligin 21'inci haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, kondisyon çalışması yapıldı. Günün ikinci idmanı ise 5'e 2 orta oyununun ardından çift kale maç ile son buldu.