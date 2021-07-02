Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Fransız forvet Remy henüz Rize'ye dönmezken izinli olan kaleci Gökhan Akkan, Boldrin ve Emir Dilaver antrenmana katılmadı.

Yarın yapacağı çalışma ile Rize'deki ilk etap hazırlıklarını tamamlayacak olan yeşil-mavililer hafta sonu Erzurum'a giderek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı