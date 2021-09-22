Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.


Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Spor Haberleri
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Haber: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı - Haberler Spor
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