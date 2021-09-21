Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı

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Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, 2-1 kaybedilen Altay maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Remy'nin forma giymemesiyle ilgili gerçekleri anlatan Uygun, "Remy maç öncesi sahaları bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altay'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun, takım içinde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"REMY GİTMEK İSTEDİ"

Maç öncesi sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Uygun, "Remy maç öncesi sahaları bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi. Son maçta 5 dakika oynatmıştık." diye konuştu. Bazı gerçekleri konuşmanın gerektiğini kaydeden Uygun,"Takımdan 19 kişi gitti, bazı oyuncular gitmek istedi. Remy gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi. Velhasıl 20 futbolcu ayrıldı. Bizim istediğimiz oyuncular liglerde oynuyor."

Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı
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