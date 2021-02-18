Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor

18.02.2021 18:58 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:02
Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, süren sakatlık sürecinin ardından 2 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, süren sakatlık sürecinin ardından 2 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada Loic Remy'nin kasık bölgesindeki kas sakatlığı nedeniyle hem Rize'de hem de akabinde İstanbul'da gerekli tedavisi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ancak bu tedavi sırasında ve eş zamanlı olarak yine kasık bölgesinde yaşadığı ağrıya sebebiyet ve katkı verebilecek başka küçük bir problem daha tespit edilmiş olup, bu sakatlığın ileride sorun yaratmaması adına küçük bir cerrahi müdahale ile çözümlenmesi planlanmıştır. Sporcumuza bu amaçla Almanya'daki bir klinik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz tarafından yönetilmiştir" denildi.Remy'nin Rize'ye döndüğü belirtilen açıklamada, "Şu an itibarı ile profesyonel futbolcumuz Loïc Remy tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde rehabilitasyon sürecinde olup, herhangi bir olumsuzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha çalışmalarına başlaması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor
Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'da Remy dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:07:26. #1.16#
title