Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

Süper Lig'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Hedefimiz daha da yukarısı olacak" dedi.