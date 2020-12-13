Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
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Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

13.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:34
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

Süper Lig'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Hedefimiz daha da yukarısı olacak" dedi.

Süper Lig'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Hedefimiz daha da yukarısı olacak" dedi.

Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 2 haftalık mağlubiyetten sonra tekrar 3 puan alan yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin daha yukarısı olduğunu söyledi. Bakır, "Sezona aslında iyi başladık. Ama lige verilen ara bizim ritmimizi biraz bozdu. Aldığımız 2 mağlubiyet sonrası Göztepe maçında alınan 3 puan önemliydi bizim için. Lig de şu an 15 puandayız aslında puanımız ve ligde ki sıralamamız daha da iyi ve yukarısı olabilirdi. Ama bakıldığın da Süper Lig'de olduğumuz sezonların en iyi başlangıçlarından birine sahibiz. Şimdi hedefimiz daha da yukarısı olacak" ifadelerini kullandı."KUPADA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"Bakır, hafta için de Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur Eleme maçında kendi sahalarında oynayacakları Eskisehirspor mücadelesinde de iyi bir oyun ve skorla bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Kadromuz oldukça alternatifli ve iyi. Bu nedenle Kupa da öncelikle bu turu geçeceğiz. Hem lig de hem de kupa da iyi bir noktada olmak istiyoruz. Kupada elimizde ki geniş kadroyu kullanarak gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar gideceğiz" diye konuştu.KUPA MESAİSİ BAŞLADIÖte yandan Çaykur Rizespor, ZTK'da konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Göztepe maçında oynayan oyuncular düz koşu yaparken, yedek ve kadroda olmayan oyuncular ise antrenman da tam kadro olarak yer aldı.

- Rize
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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