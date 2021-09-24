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Çaykur Rizespor'da gündem teknik direktör

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da gündem teknik direktör

Altay mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar teknik adam sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Altay mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar teknik adam sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor'da son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik adam arayışına girdi. Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Karadeniz ekibi, Pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını Altyapı Koordinatörü Fedayi Aksoy yönetiminde sürdürürken, İstanbul deplasmanına yeni teknik direktörü ile gitmek istiyor. Birçok isim üzerinde değerlendirme yapan yönetimin, bu noktada çalışmalarını hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör sorunun bugün çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi.

EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE

Bu arada Çaykur Rizespor yönetimin, taraftarların yoğun istek ve baskısı üzerine teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ismini yeniden gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-mavili taraftarların takımın başında görmeyi istediği Emre Belözoğlu konusunu kendi içerisinde değerlendiren yönetimin, genç teknik adam ile masaya oturabileceği ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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