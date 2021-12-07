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Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 16'ncı haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam eden idman çift kale maç ile son bulurken, antrenmana sakatlığı bulunan Ronolda Mendes katılmadı.


Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlığı

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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