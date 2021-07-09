Çaykur Rizespor'da Alper Potuk antrenmana çıktı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni seson hazırlıkları kapsamında günün ilk çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni seson hazırlıkları kapsamında günün ilk çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, sabah çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 çalışması yapan yeşil beyazlı takım yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

ALPER POTUK ANTENMANA KATILDI

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Alper Potuk dün akşam saatlerinde takımının Erzurum kampına katılırken, bu sabahki antrenmanda da takım arkadaşlarıyla tanıştı ve ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

- Erzurum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu