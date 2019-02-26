Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı!
Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe sakatlandı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 1'ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor'da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.
BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe'nun bugün saat 17.30'da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
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Oynasa ne yazar. Fener yener kardeşim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TAMAM TAMAM İNANDIK TAMAMM :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dünkü tüpçülerin derbisini izledik. dünya alem biliyordu berabere biteceğini . Trabzonun kupasını vermeyen trabzonun zıbpisini alsın.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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TAMAMEN SATILMIŞ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR . EVİ SATIP FENERE BASABİLİRSİNİZ .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray sattığı oyuncuya Galatasaray maçında oynamayacak maddesi koydurduğunu unuttuk sanki.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır