Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

14.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:28

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan koronavirüs testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Çaykur Rizespor'umuz kadrosunda yer alan iki sporcumuza görülen lüzum üzerine 13 Ekim tarihinde yapılan Kovid-19 testinin sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.

ÖNERİLEN TEDAVİ PROTOKOLÜNE BAŞLANDI

Sporcuların genel sağlık durumunun iyi olduğu, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemlerinin uygulanıp, önerilen tedavi protokolüne başlandığı aktarıldı.

Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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Haber Yorumları (1)
:D: ŞİMDİ CİNCONLAR BASAR BURAYI MALUM RİZEDEN KUYRUK ACILARI ÇOK BÜYÜK ÇOOOK
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