Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı Açıklaması
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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı Açıklaması

06.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:54
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız." diye konuştu.

Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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