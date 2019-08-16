Çaykur Rizespor, Attamah'ı transfer etti

16.08.2019 11:54

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz İstanbul Başakşehir FK'den 25 yaşındaki, Gana milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı. Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.



Kaynak: DHA