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Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

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Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Taraftarı önünde görkemli bir zafer kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 4 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçerek zirveye tutundu. Maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un arkasında 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede bu sezon bir ilki yaşadı.

FENERBAHÇE RAKİP AĞLARA 24 GOL ATTI

Geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ligde ilk kez 4 gollü bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler toplamda 24 gol kaydederken, kalesinde de 17 gol gördü.

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