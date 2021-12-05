Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Taraftarı önünde görkemli bir zafer kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 4 gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçerek zirveye tutundu. Maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un arkasında 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede bu sezon bir ilki yaşadı.
FENERBAHÇE RAKİP AĞLARA 24 GOL ATTI
Geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ligde ilk kez 4 gollü bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler toplamda 24 gol kaydederken, kalesinde de 17 gol gördü.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet