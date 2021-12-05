Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

Fenerbahçe taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçerek zirveye tutundu. Maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un arkasında 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede bu sezon bir ilki yaşadı.

FENERBAHÇE RAKİP AĞLARA 24 GOL ATTI

Geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ligde ilk kez 4 gollü bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler toplamda 24 gol kaydederken, kalesinde de 17 gol gördü.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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