Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
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Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti. Yeşil mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı. Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan

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