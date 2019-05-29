ÇAYKUR Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alacak

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin Ramazan Bayramı'nda mağduriyet yaşamamaları için arife ve bayram boyunca yaş çay alımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

ÇAYKUR Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alacak

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin Ramazan Bayramı'nda mağduriyet yaşamamaları için arife ve bayram boyunca yaş çay alımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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