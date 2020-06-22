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ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2020 yaş çay sezonunun ilk sürgün döneminde 245 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

22.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:54

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 19 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı. Bugün itibarıyla tamamladıkları birinci sürgün döneminde toplam 245 bin ton çay alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, sürgün boyunca fabrikaların tamamında işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak ve bayram günlerinde de alım yapılarak maksimum seviyelerde üretim gerçekleştirildiği aktarıldı.

ALIM SÜRECİNDE OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlayan kampanya dönemine endişe ve tedirginlikler içerisinde girildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Ancak hamdolsun aldığımız tedbirler ve yapılan planlamalarla müstahsilimizin sabır ve uyumları neticesinde rahat ve huzurlu bir çay alım süreci yaşanmıştır. Dolayısıyla olağan dışı şartlar altında yaşanılan bu sürece, fedakar ve anlayışlı yaklaşımlarıyla olumlu katkıda bulunan başta üretici ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı

"ÇAY KALİTESİ ARTACAK"

Salgın sürecinin olumlu neticelerinden birinin, üreticilerin tekrar aile tarımına dönerek kendi çaylarını toplamaları olduğu vurgulanan açıklamada, yerli veya yabancı işçilere verilecek milyonlarca liranın bölge ve aile içerisinde kaldığı ve ekonomik katkılar sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, gerçek üreticinin bahçeye girmesiyle yaş çayda toplama hatalarının azaldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun devam ettirilmesi halinde zaman içerisinde çay bahçelerinin iyileşerek verim artışları yaşanacağı ve çay kalitesinin artacağı kanaatindeyiz. Unutmayalım ki hiçbir el veya yabancı işçi gerçek üreticinin, kendi alın terinin ve emeğinin yerini tutamaz. Temennimiz yeni normal döneme uygun sergilenen kendi çayını kendi toplama çabasının bu samimiyetin sadece bu sürgün dönemiyle kalmayıp bundan sonraki sürgünlerde ve yıllarda da devam ettirilerek uygulamanın süreklilik kazanmasıdır."

ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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