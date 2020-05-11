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2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaş çay alımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yaş çay alımının 3 lira 3 kuruşa yapıldığını belirten Erdoğan, "2020'de yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir." dedi.

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
11.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu. Normalleşme süreci kapsamında 9 şehirde daha seyahat kısıtlamasının sona erdiğini ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alımı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

13 KURUŞ DESTEKLENECEK

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alımlarında fiyatın 3 lira 27 kuruş olarak belirtip bu rakamın 13 kuruşluk destekleneceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

GEÇTİĞİMİZ YIL ÇAY ALIMI 3 LİRA 3 KURUŞTU

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı.

BU YIL 3 LİRA 40 KURUŞ

Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

ÇAY HASADI İÇİN ÖZEL İZİN

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu

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