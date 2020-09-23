Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi
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Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi

23.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:35

Edinson Cavani, Fenerbahçe'den 3 milyon euro imza parası, yıllık 3.5 milyon euro net ücretten 4 senelik sözleşme istedi. 4 yıllık maliyeti bonuslar hariç 17 milyon euro'yu bulunca görüşmeler başlamadan bitti.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferinin perde arkasıyla ilgili Akşam Gazetesi'nde önemli bir haber yer aldı.

Kosovalı golcünün gideceğinin kesinleşmesinin ardından sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, yönetimden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani'yi istedi. Bulut'un ısrarcı tavrı sonrasında sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı süper starın menajeriyle irtibata geçti ve şartlarını sordu.

GÖRÜŞMELER BAŞLAMADAN BİTTİ

Portekiz ekibi Benfica ile anlaşamayan Cavani, F.Bahçe'den teklif gelmesinin ardından adeta kulübün tapusunu istedi. 33 yaşındaki süper star, sarı-lacivertlilerden bonservisi olmadığı için 3 milyon euro imza parasının yanı sıra, 3,5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talep etti. Bonuslar hariç Uruguaylı yıldızın 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro, güncel kurla tam 153 milyon TL olacağı için yönetim geri adım attı ve görüşmeler başlamadan sona erdi.

REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'den olumlu yanıt alamayan Cavani'nin, İspanyol devleri Atletico Madrid ve Real Madrid ile görüşme yaptığı Fransız basını tarafından iddia edildi.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

2013 yılında İtalyan ekibi Napoli'den PSG'ye tam 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli golcü, 7 yıl boyunca Fransa'da 301 maça çıktı ve 200 gol, 43 asistlik performans ortaya koydu. Uruguaylı yıldız, Fransa'da ve İtalya'da forma giydiği dönemlerde toplamda 3 kez gol krallığı tacını da taktı.

Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (3)
MERT ÖREN: Galatasaray daki Diagne ye bu parayı verin her sezon ligte elli gol atar. Paris paraya doyurmuş oyuncuyu vereceğiniz paraya Türkiye liginde asla oynamaz.
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BEDAVA: lan bedava alın oğlum biz kimlere yıllık 3. 5 milyon verdik cavaniye mi fazla geldi?
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MARADONA: Bunlar alabileceklerine hakkaten inanmışlar mı? Siz ancak TS. GS nin artıklarını alıp yıldız diye sallarsınınız.
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