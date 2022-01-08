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Cavalletto: "Eksiklere rağmen iyi oynadık"

Cavalletto:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibe karşı iyi oynadıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibe karşı iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir, ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Daniele Cavalletto, karşılarında iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Her ne kadar Covid'ten eksikliklerimiz de olsa maça 11'e 11 başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Örneğin Furkan genç bir arkadaşımız güzel bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu. Sahada bugün iyi iş çıkardık. Sahada futbolcularımın geri dönüşleriyle ilgili çok mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA

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