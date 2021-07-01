Caulker'ın kumar veya alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker ile sözleşme imzalarken, bazı şartları da sözleşme şartlarına eklemeyi ihmal etmedi. Geçmişinde kumar ve alkol bağımlılığı yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Caulker'la bu konu hakkında sözleşmeye madde eklenildi. İddiaya göre, alkol ya da kumar illetine bulaşırsa sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.
Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen İngiliz stoper Steven Caulker, boşa çıkmasıyla bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Başkan Ali Koç'un Caulker ile yaptığı görüşmede 'eski problemleri' gündeme getirdiği belirtildi.
SÖZ ALDI
Başkan Koç'un Caulker'la yaptığı görüşmede geçmişteki kumar ve alkol illetine olan bağımlılığına düşmemesi için söz aldığı öne sürüldü. Ve sözleşmeye de güvence olarak aynı şeyleri tekrarlaması halinde tek taraflı olarak feshedileceğine dair madde koyulduğu iddia edildi.
Steven Caulker'ın bu olayların geçmişte kaldığını, aynı şeyleri tekrarlamayacağına dair söz verdiği belirtildi.