Caulker'ın kumar veya alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker ile sözleşme imzalarken, bazı şartları da sözleşme şartlarına eklemeyi ihmal etmedi. Geçmişinde kumar ve alkol bağımlılığı yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Caulker'la bu konu hakkında sözleşmeye madde eklenildi. İddiaya göre, alkol ya da kumar illetine bulaşırsa sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.